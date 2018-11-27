دي ميستورا يشارك في محادثات أستانا ويترأس اجتماع ممثلي الدول الضامنة

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القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب دي ميستورا في بيان، اليوم الثلاثاء: "المبعوث الأممي الخاص يشارك في محادثات أستانا حول سوريا، هذا الأسبوع، غدا وبعد غد".
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وأضاف البيان: "سوف يترأس المبعوث الأممي الاجتماع رفيع المستوى لممثلي الدول الضامنة روسيا، وتركيا، وإيران".
وتابع: "يناشد المبعوث الأممي الدول الثلاث الضامنة لبذل كل الجهد المطلوب لدعم الجهود الأممية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية" للتوصل لحل للأزمة في سوريا".
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