دي ميستورا يشارك في محادثات أستانا ويترأس اجتماع ممثلي الدول الضامنة

القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب دي ميستورا في بيان، اليوم الثلاثاء: "المبعوث الأممي الخاص يشارك في محادثات أستانا حول سوريا، هذا الأسبوع، غدا وبعد غد".

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وأوضح أن "المبعوث الأممي وبعد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، وافق على حضور محادثات أستانا".

وأضاف البيان: "سوف يترأس المبعوث الأممي الاجتماع رفيع المستوى لممثلي الدول الضامنة روسيا، وتركيا، وإيران".

وتابع: "يناشد المبعوث الأممي الدول الثلاث الضامنة لبذل كل الجهد المطلوب لدعم الجهود الأممية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية" للتوصل لحل للأزمة في سوريا".