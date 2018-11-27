تحذير من برنامج الغذاء العالمي بشأن "ميناء الحديدة"

القاهرة — سبوتنيك. وذكر برنامج الغذاء العالمي في بيان، اليوم الثلاثاء: "خلال الأسبوعين الماضيين، انخفضت العمليات في ميناء الحديدة إلى النصف، بسبب تصاعد التوتر، وانعدام الأمن في المدينة وحول منطقة الميناء"، متابعا: "برنامج الغذاء العالمي يواصل دعوته لكل الأطراف لحماية ميناء الحديدة، الذي يعتبر شريان الحياة لليمنيين، والمساعدات الإنسانية، وإيصال السلع والبضائع للبلاد".

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وأضاف البيان: "يستقبل ميناء الحديدة 70 بالمئة من الواردات إلى البلاد، التي تعتمد على الاستيراد في كافة احتياجاتها الغذائية تقريبا"، محذرا "مخزون القمح كاف لنحو شهرين ونصف الشهر فقط".

وأكد البيان: "هذا الانخفاض سيكون له انعكاس عنيف على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق، وسيصبح من الصعب على غالبية العائلات شراء السلع الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها"، لافتا "أي انقطاع لعمل الميناء سيعرقل الجهود الإنسانية المبذولة لتجنب حدوث مجاعة هائلة، في المناطق المنكوبة بالحرب".