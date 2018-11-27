القبض على المعتدي على #القلعة_العثمانية بـ #جزيرة_فرسان وإحالته إلى النيابة العامة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يمارس أعمالاً تخريبية في موقع القلعة العثمانية الأثرية بجزيرة فرسان بجازان، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وأوضح مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة الدكتور نايف القنور، أن الهيئة أعدت محضراً بالأضرار التي لحقت بموقع القلعة العثمانية الأثري جراء اعتداء الشخص المشار إليه، وأنها بصدد رفع نسخة من المحضر إلى الجهات الأمنية.
وأضاف الدكتورالقنور أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يلزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لحماية مواقع الآثار والتراث العمراني، وأن النظام ينص على عقوبات رادعة على مَن يرتكب أي مخالفات منصوص عليها.
يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينص على معاقبة كل من تعدّى على أثر أو موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة من شهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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