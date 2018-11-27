توفر #وظائف_شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (كابتن قطار، ومضيف ركاب، ومساعد خدمة الركاب). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- كابتن قطار (Train Captain).

2- مضيف ركاب (Passenger Host).

3- مساعد خدمة الركاب (Passenger Service Assistant). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/11/27م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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