شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والان مع التفاصيل

اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستعقد دورته الأولى في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وقالت فاطمة النوالي مديرة المهرجان: نحن سعداء بأن يكون المخرج الكبير أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الأولى للمهرجان، فهو أحد الأسماء الكبيرة في عالم السينما العربية سواء كمخرج قدم أفلاما مهمة منها "فجر المعذبين" و"طاحونة السيد فابر"، وكمنتج أسهم في خروج أفلام عربية وعالمية إلى النور، منها "العصفور" ليوسف شاهين و"زد" لكوستا جافراس، ولا شك أن وجود فنان بحجم أحمد راشدي سيمنح المهرجان -وهو يبدأ خطوته الأولى- مصداقية كبيرة لدى صناع السينما العرب.

وأضافت: "تضم لجنة التحكيم في عضويتها السيناريست تامر حبيب من مصر، والممثلة كارمن لبس من لبنان، والناقد حسن حداد من البحرين، والممثلة لطيفة أحرار من المغرب، وكلهم من أصحاب الأسماء الكبيرة في عالم السينما العربية، ولديهم إسهاماتهم الكبيرة سواء في عالم الكتابة أو النقد أو التمثيل".

وأشارت النوالي إلى أن المهرجان راعى التنوع في اختياراته للجنة التحكيم سواء التنوع في التخصصات السينمائية، أو التنوع الجغرافي، موضحة أن وجود مثل هذه الأسماء المهمة في لجنة التحكيم بمثابة قوة دفع هائلة للمهرجان في دورته الأولى.