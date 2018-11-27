شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات وترحيبات.. كيف استعدت تونس لاستقبال "بن سلمان"؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

يؤدي ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود زيارة إلى تونس اليوم في إطار جولة يقوم بها إلى دول من بينها تونس، حيث قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الملفات التي ستطرح ستتركز على الملفات الاقليمية والدولية وتوطيد العلاقات بين تونس والمملكة .

وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نورالدين بن تيشة، قد أكد في تصريح سابق، أنّ بن سلمان مرحّب به في تونس كبقيّة الأشقاء العرب، قائلا "إنّ رئيس الجمهوريّة حرص منذ توليه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، أنّها ترحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي يصل الثلاثاء إلى تونس، في إطار زيارة رسمية، ضمن جولته العربية، التي استهلها الخميس الماضي بزيارة دولة الإمارات.

وقالت مديرة الديوان الرئاسي، سلمى اللومي، خلال حضورها جلسة مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية في البرلمان، إن "علاقة تونس بالمملكة العربية السعودية هي علاقة طيبة منذ عهد الملك عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يمثل المملكة العربية السعودية، وهو مرحَّب به"، مضيفة أن هذه العلاقة "لا تخضع لمن هو في الحكم، بل تحكمها المصالح العليا للبلدين وللشعبين الشقيقين".

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس التونسي الباجي #قائد_السبسي، ولي العهد السعودي في قصر قرطاج، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين خاصة في المجال الاقتصادي، إذ تطمح تونس إلى المزيد من تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، خاصة في المجال الصحيّ والخدمي.

وحسب إحصائيات مجلس الأعمال السعودي التونسي، العام الماضي، تستثمر السعودية حاليا في 38 مشروعاً، منها نزل ومنتجعات سياحية وصحيّة خاصة في تونس العاصمة، بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي.

قالت الأمينة العامة المساعدة لحزب نداء تونس الحاكم، سميرة الشواشي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد، تعكس العلاقات المتينة بين البلدين التي تجعل منه "ضيفاً مبجلاً".

وذكرت الشواشي إن "تونس منخرطة في الحرب على الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت يد العون للتونسيين في كل المحطات التاريخية".

وتابعت: "العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية وتونس تعود إلى أواسط القرن العشرين عندما دعم الملك عبدالعزيز آل سعود سنة 1951 حركة التحرر التونسي ضد الاستعمار".

وأضافت، وفقا لموقع العين، أن حزب نداء تونس "يحمل كل التقدير والاحترام للقيادة السعودية التي يعتبرها حليفاً استراتيجياً في كل المستويات العسكرية منها والاقتصادية والسياسية".