شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الأرقام تتحدث عن نموذج الإمارات والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، إن الأرقام تتحدث عن نموذج الإمارات على أكثر من مستوى.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018: الأرقام تتحدث عن نموذج الإمارات.

وأضاف: ١،٦ ترليون درهم استثمارات لضمان جودة الحياة.

٥ عالميا في الرعاية الصحية

٥ عالميا في الخدمات الشرطية

٢ عالميا في الثقة في الحكومة

١ عالميا في جودة الطرق

٦ عالميا في الخدمات الذكية

وختم: وتتوالى الإنجازات.