شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تحفظ الرئيس العراقي على زيارته لقطر والان مع التفاصيل

كشف مسؤول عراقي، عن التحفظ تحفظ الرئيس برهم صالح على زيارته لقطر خلال الجولة التي قام بها الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء عن رئیس مركز القرار السیاسي للدراسات بالعراق، ھادي جلو مرعي، قوله، إن تحفظ الرئیس العراقي برھم صالح على زیارتھ لقطر خلال الجولة التي قام بھا الأسبوع الماضي یأتي وفقاً لتفكیر الرئیس العراقي عن معطیات المرحلة السابقة والراھنة.

لافتاً إلى أن زیارة قطر في ھذا الظرف ستقلل من أھمیة نتائج زیاراتھ لدول عربیة غیر راضیة عن الدور القطري المستفز ولضمان أن تخرج الزیارات للعواصم العربیة بأفضل النتائج التي تلائم التحولات المنتظرة وحاجة العراق إلى النھوض باقتصاده وضمان أمنھ ومستقبل شعبھ.

وأوضح أن القیادات العراقیة تغیرت كثیراً، لیس على مستوى الشخصیات وحسب بل على مستوى الإستراتیجیة العامة للدولة بعد تجربة استمرت 15 عاماً لم تنتج ما كانت تطمح إلیھ العراق من التغییر الذي حصل عام 2003 .

مشیراً إلى أن ھناك شعورا لدى النخب الفاعلة بأھمیة الدور الذي یمكن أن تلعبھ قوى عربیة كالسعودیة ومصر لإعادة المسار إلى وضعھ الطبیعي باعتبار العراق جزءا من الحالة العربی