شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. لقاء يجمع المبعوث الأممي مع ممثلي الأحزاب اليمنية بالعاصمة الأردنية والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة لندنية، عن لقاء سيجمع المبعوث الأممي مع ممثلي الأحزاب اليمنية في العاصمة الأردنية.

وذكر مصدران حزبيان وفقاً لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأممي يرتب الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمان، للقاء مع ممثلي عدد من الأحزاب اليمنية لإطلاعهم على تفاصيل خطته لاستئناف المشاورات بين الحكومة والميليشيات في السويد.

وأفاد المصدران بأن ممثلين عن عدد من الأحزاب اليمنية تلقوا دعوة أممية لحضور اللقاء مع غريفيث، في مقدمهم ممثلون عن حزب «المؤتمر الشعبي» والتنظيم الوحدوي الناصري، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب العدالة والبناء، والحزب الاشتراكي اليمني.

وتوقع المصدران أن يعرض المبعوث الأممي على ممثلي الأحزاب الصورة الكلية لإطار الحلول المقترحة التي سيتم النقاش حولها في السويد، وتشمل عدداً من الملفات المتعلقة ببناء الثقة بين المتفاوضين، مثل الأسرى والمختطفين، ومطار صنعاء، ورواتب الموظفين والبنك المركزي.