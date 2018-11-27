مدير عام مديرية ساه يقوم بزياره تفقدية لإدارة أمن المديرية

قام مدير عام مديرية ساه الاستاذ عبدالله يماني الجابري صباح امس، بزيارة تفقدية لإدارة أمن المديرية اطلع خلالها على سير العمل والانضباط والجاهزية الامنية.

هذا وقد عقد لقاء بقيادة إدارة أمن المديرية تم مناقشة فيه الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل الأمن ومنها الإمداد والمواصلات وأعرب المدير العام عن اهتمامه بالأمن.

مؤكدا على مواصله الجهود والمتابعة لتوفير كل الاحتجاجات المطلوبة لتعزيز الأمن بالمديرية.

كما عبر اللقاء عن استنكارهم واستياءهم لما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات واكاذيب بشأن إلقاء القبض على خلية ارهابية مكونه من شخصين مطالبين من أصحاب المواقع والاعلاميين تحري الدقه والمصداقية فيما ينشر محذرين من مغبة الانجرار بث الاشاعات.

حضر اللقاء العقيد عادل جعفر التميمي مدير امن المديرية ومساعد اول احمد صالح بن جنيد نائب مدير الأمن مدير البحث بالمديرية و مساعد اول عبدالله عمر حنبل مدير التموين بإدارة الأمن .