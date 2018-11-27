إثيوبيا تنزع أرضا تابعة للسفارة التركية ضمن حملة لاسترداد ممتلكات الدولة

أعلنت إدارة العاصمة أديس أبابا، الإثنين، اتخاذها إجراءات لنزع أراضي عدد من السفارات المعتمدة لدى إثيوبيا من بينها مساحات تابعة للسفارة التركية.

وأزالت سلطات أديس أبابا سياجا لعدد من المواقع المملوكة لهذه السفارات التي تم نزع أراضيها، وهي تركيا والكونغو وبنين وزامبيا والنيجر، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وظلت هذه المواقع غير نشطة لسنوات عديدة.





وذكرت السلطات أن قرار نزع الأراضي اتخذ بسبب فشل السفارات المذكورة في الاستفادة منها وبنائها، بحسب اتفاق بين هذه السفارات وإدارة العاصمة.

يذكر أن إدارة سلطات أديس أبابا ألغت في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيات تأجير الأراضي في 154 موقعا تركت دون عمل لسنوات عديدة.