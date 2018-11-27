استشهاد فلسطيني بالضفة و"الهلال الفلسطيني" يقول إن الاحتلال اختطف جثمانه

استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال التي زعمت تنفيذه عملية دهس جنوبي الضفة الغربية.

وقبل وقت قليل من استشهاده، زعم جيش الاحتلال في بيان له، أن الفلسطيني نفذ عملية دهس عند مفرق يؤدي إلى كتلة " عتصيون" الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية شمال مدينة الخليل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود.

وأقر جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على المهاجم الذي لفت إلى "تحييده".



أما الهلال الأحمر الفلسطيني، فذكر من جهته، أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد - لم تُعرف هويته بعد- من داخل سيارة الإسعاف ونقلته من مكان الحادث بسيارة عسكرية.