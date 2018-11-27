شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يلتقي الوفد الإعلام المرافق لولي العهد السعودي في زيارته لمصر والان مع التفاصيل

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في القاهرة بالوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أهمية الزيارة الحالية ولي العهد لجمهورية مصر العربية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ودعا الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية كافة.