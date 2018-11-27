شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدي: أي حل لا يُعيد ميناء ومدينة الحديدة للشرعية هو التفاف على المرجعيات والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول في وزارة الإعلام، أن أي حلول لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية مرفوضة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الثلاثاء - عن وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي قوله: «إن أي حل لا يعيد ميناء الحديدة والمدينة للشرعية إنما هو التفاف على المرجعيات الثلاث ولن تقبل به الحكومة اليمنية».

وشدد على ضرورة «إدراك المبعوث الأممي أن الحلول الترقيعية لن تصنع سلاماً حقيقياً».

وقال إن على غريفيث أن «يضبط إيقاع نشاطه على المرجعيات وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 وإحاطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطرف المعرقل للحل السلمي».