شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي على مواقع المليشيا في منطقة آل علي برازح والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة "آل علي" بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي على مواقع المليشيا في منطقة آل علي برازح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .