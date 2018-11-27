شكرا لقرائتكم خبر عن 49 دقيقة من حصوله على الرخصة حتى خسرها مجددا والان مع التفاصيل

رُصد فتى 18 عامًا، أثناء القيادة بسرعة 95 كم في الساعة، على طريق تبلغ سرعته القصوى 50 كم في الساعة بمدينة هيمر، وتعتقد الشرطة أن قيادته بتلك السرعة كانت في محاولة منه للتباهي بقدراته أمام 4 من أصدقائه كانوا معه في السيارة، أثناء عودته من اختبار القيادة.

وسحبت الشرطة الألمانية مؤخرا رخصة قيادة الفتى بعد 49 دقيقة فقط من حصوله عليها، بسبب تجاوزه للحد الأقصى للسرعة، ووفقا بيان صادر عن الشرطة الألمانية.

وأُوقف الفتى رسميا عن القيادة 4 أسابيع، مع فرض غرامة قيمتها 200 يورو، وإضافة نقاط سوداء إلى رخصته بعد استرجاعها، علاوة على مد فترة تصنيفه كسائق جديد من سنتين إلى 4 سنوات.

وعلقت الشرطة على هذه الحادثة الفريدة بكتابة "بعض الأشياء تدوم للأبد، وبعضها لا يدوم حتى لساعة واحدة"، حسبما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.