شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر من الفوضى بعد تصاعد الاحتجاجات والان مع التفاصيل

حذر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، في ايران أمس الاثنين عمالا يحتجون في إيران على مستويات معيشتهم، من محاولة "التسبب بفوضى في البلاد.

كلام لاريجاني جاء خلال جلسة عمل تزامنت مع إضراب مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة تابعة للسلطة القضائية عن لاريجاني قوله "إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولبث فوضى في البلاد".

وذكر لاريجاني أيضا أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال إن على الحكومة أن تتصدى لهذه المسألة.

إلى ذلك، استمرت مظاهرات عمال شركة الصلب في الأهواز، الاثنين، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاصر المحتجين.

وندد المتظاهرون بحجم الفساد والإنفاق العسكري للنظام على الميليشيات في مختلف الدول، وإهمال مطالب العمال والشعب، ورفعوا شعار "الأهواز أصبحت فلسطين.. لماذا أنتم جالسون أيها الناس؟".