شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تدخل إيران في اليمن أطال أمد الصراع والان مع التفاصيل

قال حساب فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الدور الإيراني في اليمن لم يكن يوما عاملا مساعدا، حسب التقارير الدولية.

وأضاف: كان تدخل إيران لدعم مليشيا الحوثي أهم أسباب إطالة أمد الصراع وتعريض الشعب اليمني لأزمة إنسانية حادة.

وأشار إلى أن هذا التدخل كان تهديدا لأمن المنطقة من خلال تزويد الحوثيين بالأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.