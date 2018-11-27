شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يعد مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يتنافى مع الآداب العامة، فضلاً عن كونه مخالفة مرورية.
وأوضح “المرور”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “استخدام منبه المركبة بشكل مزعج مخالف لنظام المرور، كما ورد في جدول المخالفات رقم “2”.
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