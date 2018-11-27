العثور على إبرة في فراولة بنيوزيلندا

عُثر على إبرة في حبة فراولة بنيوزيلندا، وفقاً لما أعلنته الشرطة المحلية، في حادثة تعيد إلى الأذهان موجة الهلع التي أثارتها "الفراولة المفخخة" في أستراليا المجاورة.

وهذه هي المرة الثانية التي يعثر فيها على إبرة في فراولة بنيوزيلندا. وكانت الإبرة في علبة صغيرة بيعت في مدينة بالجزيرة الجنوبية، بحسب ما أفاد ناطق باسم الشرطة النيوزيلندية.

وأعلن صاحب المتجر المعني عن سحب كل علب الفراولة من محله، لكنه رفض تحديد إذا ما كانت هذه الفراولة من أستراليا أو من نيوزيلندا.

وعاشت أستراليا في سبتمبر/أيلول مرحلة قلق شديد على مدة أسابيع بسبب اكتشاف إبر ودبابيس في علب فراولة، ما أدى إلى أزمة في صفوف المنتجين وخلّف الذعر لدى بعض المستهلكين.

وأعلنت شرطة مقاطعة كوينزلاند (شمال شرق أستراليا) أنها أوقفت امرأة في الخمسين من العمر، ووجهت إليها تهمة تلويث بضائع في سبع حالات إثر "تحقيقات واسعة ومعقدة".

وكانت المشتبه فيها مي أوت ترينه، تعمل في مزرعة أنتجت فيها بعض الفراولة المعنية.

وأوضحت وزارة قطاع الأنشطة الاقتصادية الأولية أن الشخص الذي عثر على الإبرة الثانية لم يصب بأي جروح.

وأشار ناطق باسم الوزارة إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في هذا الخصوص".