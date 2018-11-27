"المانجانيار" وموسيقى عمرها قرون على مسرح سعودي في الظهران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

عزف 38 موسيقي من المانجانيار في الهند موسيقى هندية عمرها قرون أمام جمهور متنوع في مسرح حديث في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران في السعودية ، وجلس الموسيقيون بشكل عمودي في صفوف وأعمدة وأكشاك، وأمتعوا الجمهور بعزفهم على آلاتهم التقليدية في برنامج يسمى "إتصال مانجانيار".

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وبينما كانوا يعزفون ألحانهم، كان ضوء خفيف يكمل العرض حيث جلبت الأضواء عنصرا لونيا يقدم إبهارا إضافيا للعرض بانحسارها ثم إضاءتها لتوجيه تركيز الجمهور على موسيقيين محددين في أوقات عزفهم ، وما إن يسلط الضوء على أحد الموسيقيين يبقى الآخرون في ظلام ويصبحون شبه منسيين.

وقال رويستين أبل مدير العرض الموسيقي "مانجانيار موسيقيون تقليديون، فهذا هو العمل الوحيد الذي يقومون به ربما منذ 500 إلى 600 عام".

وكوّن أبل هذه الفرقة عام 2006 في راجستان، ومن ذلك التاريخ تجوب العالم بموسيقاها التقليدية.

وعندما انتهت الممالك التي يقدم لها المانجانيار موسيقاهم أصبح عليهم السفر للخارج بحثا عن جمهور جديد يعطيهم دفعة لينقلوا عملهم إلى جمهور أوسع .

هذا وشاهد جمهور من جنسيات مختلفة العرض في الظهران بمن فيهم كولومبية تدعى باميلا برافو، أثنت على الفرصة التي سنحت لها لمشاهدة مثل هذا الحفل في السعودية، وقالت برافو "لسنا من هنا، وبالتالي فالأمر لا يكاد يصدق أن تتاح لنا فرصة لأن نشاهد ونستمع لهذه النوعية من الموسيقى هنا".

وتعهدت الحكومة السعودية بتغيير المشهد الثقافي بمجموعة من إصلاحات "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

وتحاول السعودية الآن تعزيز قطاعها الترفيهي كجزء من تلك الخطة التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

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