خبراء يحذرون من برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن خبراء تقنيون كشفوا برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر وتعطل حمايتها.

ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي"، أوضح الخبراء أن هذه البرمجيات عبارة عن فيروسات إلكترونية خطيرة من نوع " Trojan" تحمل اسم "Linux.BtcMine.174"، إذ عندما تصل إلى جهاز الكمبيوتر تقوم بالبحث عن برامج مكافحة الفيروسات وتعطلها ، وتسمح بتسلل فيروسات أخرى من نوع"Linux.BackDoor.Gates.9" إلى الأجهزة.

كما أن مرسل هذه الفيروسات قد يستعملها لاستغلال جهاز الضحية، وجعله جزءًا من شبكة حواسب تستخدم لمراقبة العملات الإلكترونية والتحكم ببيعها.

ويحذّر الخبراء من أن أنواعا معينة من هذه الفيروسات قادرة على اختراق الهواتف الذكية أيضًا، وخصوصا الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، وسرقة بياناتها.​