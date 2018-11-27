كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن خبراء تقنيون كشفوا برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر وتعطل حمايتها.
ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي"، أوضح الخبراء أن هذه البرمجيات عبارة عن فيروسات إلكترونية خطيرة من نوع " Trojan" تحمل اسم "Linux.BtcMine.174"، إذ عندما تصل إلى جهاز الكمبيوتر تقوم بالبحث عن برامج مكافحة الفيروسات وتعطلها ، وتسمح بتسلل فيروسات أخرى من نوع"Linux.BackDoor.Gates.9" إلى الأجهزة.
كما أن مرسل هذه الفيروسات قد يستعملها لاستغلال جهاز الضحية، وجعله جزءًا من شبكة حواسب تستخدم لمراقبة العملات الإلكترونية والتحكم ببيعها.
ويحذّر الخبراء من أن أنواعا معينة من هذه الفيروسات قادرة على اختراق الهواتف الذكية أيضًا، وخصوصا الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، وسرقة بياناتها.
شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من برمجيات خطيرة تخترق أجهزة الكمبيوتر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .