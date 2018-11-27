شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أكراد فى غارات تركية شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 أكراد، اليوم الثلاثاء، فى غارات تركية على حزب العمال الكردستانى شمالى العراق.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (الإخبارية) العراقية، دون التطرق إلى تفاصيل آخرى فى هذا الصدد.

وكان سلاح الجو التركى قد شن الأربعاء الماضى غارات جوية، أسفرت عن مقتل 16 كرديا من مسلحى حزب العمال الكردستانى شمالى العراق.

وأشار إلى أن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق فى شمال العراق بينها جبال قنديل، وهى أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.

ودأبت تركيا، التى تصنف حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، على شن ضربات جوية على أهداف تابعة للحزب شمالى العراق، فيما أسفر الصراع الدائر بين تركيا والحزب عن مقتل نحو 40 ألف شخص، منذ أن أعلن الحزب تمردا مسلحا فى جنوب شرق تركيا الذى تسكنه أغلبية كردية قبل نحو 3 عقود.