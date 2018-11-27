شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سورى: التعديل الوزارى الجديد يمهد لمرحلة ما بعد "التحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول الاتصال السياسى باتحاد القوى السورية الدكتور أحمد السعيد، إن التعديل الوزارى الذي أجراه الرئيس بشار الأسد، يمكن اعتباره استعدادا قويا للمرحلة المقبلة، لما بعد انتهاء الأزمة السورية.

وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الوزراء المنتهية ولايتهم، أدوا ما عليهم بكل إخلاص وجهد، وهو أمر يستحقون عليه الشكر والثناء، ولكن المرحلة المقبلة فى تاريخ سوريا، فى حاجة إلى استعدادات مختلفة بقيادات مختلفة، لا سيما مع ما تنتظره العملية السورية من حراك قوى فى المستقبل القريب.

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سورى: التعديل الوزارى الجديد يمهد لمرحلة ما بعد "التحرير" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .