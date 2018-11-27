بعد أن كانت الزيارة مقررة اليوم... تونس تصدر بيانا بشأن محمد بن سلمان

وقالت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، إنه "لا علم لها بإلغاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارته إلى تونس"، حسب "شمس إف إم".

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وأضافت اللومي:"ليس لي علم بإلغاء الزيارة".

وأشار الموقع إلى رواج أخبار حول إلغاء الأمير السعودي لزيارته إلى تونس بعدما عبرت منظمات وأحزاب ومكونات مجتمع مدني عن رفضها لقدومه.

وقال نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس التونسي، يوم الجمعة الماضي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مرحب به في تونس.

وأضاف بن تيشة، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية: "بن سلمان سيزور تونس، يوم ‭‭27‬‬ نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مرحب به في تونس كبقيّة الأشقاء العرب"، مشيرا إلى أن السعودية لها دور مهم في المنطقة العربية. ‭‭

وفور الإعلان عن الزيارة، دعا ناشطون ومدونون للتظاهر، اليوم الثلاثاء، أمام القصر الرئاسي في قرطاج، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الباجي قائد السبسي، ابن سلمان.

‬‬وقررت مجموعة مكونة من خمسين محاميا معنية بالدفاع عن الحريات، بتكليف صحفيين ونشطاء تونسيين بتقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية، لمنع ابن سلمان من زيارة تونس، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد اليوسفي، إن النقابة "عبرت عن استهجانها ورفضها لزيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان لكونه متهما بارتكاب جرائم حرب، وتلاحقه جرائم حرب في اليمن، وانتهاكات وأفعال مشينة طالت حقوق الإنسان وحرية التعبير ولعل آخرها جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".