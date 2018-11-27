أردوغان يرد على محمد بن سلمان: سنرى

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وأشار جاويش أوغلو، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية، إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين المقررة يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد ناقش مع الرئيس التركي، الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية جمال خاشقجي بجهود مشتركة، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من الجانب السعودي.
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