الجيش الاسرائيلي يستخلص الدروس من عملية "خان يونس"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اعلن الجيش الاسرائيلي إطلاق "تحقيق"، في اشتباك بين وحدة من قواته الخاصة، ومسلحين فلسطينيين في مدينة خان يونس، في قطاع غزة في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقال الجيش في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" يجري حاليًا استخلاص الدروس من العملية التي وقعت في خان يونس، وسيتم تقديم النتائج التي توصل إليها إلى رئيس مديرية المخابرات ورئيس الأركان".

وقد اشتبك مسلحون مع الوحدة الخاصة الاسرائيلية أثناء خروجها من القطاع، ما أدى الى مقتل قائد الوحدة وإصابة آخر واستشهاد 7 فلسطينيين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان عيّن اللواء نيتسان ألون، لرئاسة فريق، يهدف "للنظر ودراسة التحديات والتوصيات".

ولم يتضح حتى الآن أسباب دخول الوحدة الخاصة الاسرائيلية في قطاع غزة، وإن كانت تقديرات أشارت إلى أنها قد تكون تهدف الى زراعة أجهزة تجسس.

وتسببت العملية في اندلاع جولة قصيرة من القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن تنتهي بوقف إطلاق نار بوساطة مصرية وأممية.

