“الراجحي”: أخبار جيدة عن #الفاتورة_المجمعة و #رسوم_المرافقين.. قريبًا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة، المھندس أحمد بن سلیمان الراجحي، أن ھناك أخباراً جیدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقین للعمالة الوافدة وضريبة القیمة المضافة، ستسمعونھا قريباً.
وأوضح الراجحي في كلمته خلال تدشین المحاكم والدوائر العمالیة أول أمس الأحد، أن ھناك عملاً وحراكاً على مسألة الفاتورة المجمعة والرسوم المفروضة على مرافقي العمالة الوافدة، كما أن ھناك عملاً على إعفاء القطاع الثالث من ضريبة القیمة المضافة.
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