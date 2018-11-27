انتشال جثة متوفى احتجز تحت أنقاض سقف منهار بينبع

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرقة من الدفاع المدني في ينبع، من انتشال جثة متوفى احتجز تحت أنقاض سقف منهار. وقال الدفاع المدني عبر “تويتر”: إن مدني ينبع باشر حادث احتجاز شخص متوفى تحت الأنقاض؛ نتيجة انهيار سقف منهار داخل حوش مبنى سكني، وتم رفع الأنقاض وانتشال جثته.

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