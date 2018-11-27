شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات فرنسية لحظر "الروبوت القاتل" دوليا والان مع التفاصيل

طالب عدد من الباحثين والعلماء والحقوقيين، خلال الاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف، بحظر الأسلحة التي تعمل بالتشغيل الذاتي، ومن بينها "الروبوت القاتل".

وذكرت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية أن "الروبوت القاتل" الذي يعمل بالتشغيل الذاتي يستهدف المراد قتله دون الحاجة إلى كائن بشري، مشيرة إلى خطورة إساءة استخدام الإنسان الآلي في عملية الاغتيالات.

وأوضحت الإذاعة أن "تلك الروبوتات الصغيرة تنفذ عمليات قتل بطرق مرعبة"، ونشر بعض من هذه العمليات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقدم علماء فرنسيون، خلال الاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية، بطلب لحظر "الروبوت القاتل" دوليا، مستعرضين السيناريو الأسود حال انتشار ذلك النوع من الأسلحة في المستقبل.





وقالت الباحثة صوفي سيمبر "عندما ننظر إلى برامج الأبحاث العسكرية، خاصة بين القوى الكبرى، نلاحظ أن البرامج تتجه نحو آليات التشغيل الذاتي، والذي يخفض الاعتماد على الضوابط البشرية في ظل تزايد اهتمام العالم بعمليات الذكاء الاصطناعي"، مشددة على أنه "من الضروري تنظيم مسألة الأسلحة المستقلة بالكامل التي لا تحتاج إلى إنسان بشري".





وأوضحت سيمبر، في تقرير قدمته خلال اجتماع بعنوان "لماذا يجب على فرنسا حظر الأسلحة التي تعمل بالتشغيل الذاتي؟"، أن العالم في حاجة ماسة إلى حظر هذه النوعية من الأسلحة".





وتابعت أنه "بمجرد تزويد قوى عظمى بالرجال الآليين للقتل سيفعل الآخرون ذلك، الأمر غير مقبول سياسياً وأخلاقياً".

من جهتها، أكدت السلطات الفرنسية رسميا "عدم تطوير مثل هذا السلاح الذاتي، الذي سيكون قادراً على تحريك عمل عسكري دون الاعتماد على العنصر البشري".

