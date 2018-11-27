شكرا لقرائتكم خبر عن ماي: اتفاق تجارة مع أمريكا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي‎ والان مع التفاصيل

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يسمح لها بتوقيع اتفاقات تجارة مع الولايات المتحدة.

جاء هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق قد يعيق التجارة بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي الاثنين "الإعلان السياسي الذي اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبي واضح للغاية. ستكون لنا سياسة تجارية مستقلة بحيث تستطيع المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارة مع دول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة".

وأضافت "نضع بالفعل الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة بيننا، والتي اجتمعت خمس مرات إلى الآن".

وصوّت قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".