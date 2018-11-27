شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في الغاز والان مع التفاصيل

قالت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي الثلاثاء إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة؛ مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من 14 مليارا في الوقت الحالي.

وأوضح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر في دبي "لدينا أيضا موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعا مع مواردنا التقليدية الضخمة... حاليا لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئرا استُكملت هذا العام."

وأضاف أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في الكيماويات عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قد أعلن الاثنين، أن شركته تعمل على تخصيص 500 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح الناصر في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نشرته الإثنين، إن المبلغ يتضمن 160 مليار دولار سيتم ضخها في عمليات تنمية الغاز الطبيعي، و100 مليار دولار لمشروعات الكيماويات.