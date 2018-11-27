شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 8 مسلسلات رعب في 2018 والان مع التفاصيل

تحظى أفلام ومسلسلات الرعب باحتفاء بالغ لدى المشاهدين، وعلى الرغم من الكم الكبير الذي يصدر منها كل عام؛ فإن الجمهور لا يكل ولا يمل من متابعة كل ما يقدم على الشاشة من عروض تقشعر لها الأبدان.

ومع قرب انتهاء عام 2018، يلقي موقع "رانكر" الأمريكي الضوء على أبرز ما قُدم على الشاشة الصغيرة من مسلسلات رعب نالت رضا الجمهور وإشادة النقاد.

مسلسلات رعب 2018

1- The Alienist





مسلسل أمريكي مأخوذ عن رواية للكاتب كايلب كار، ويحكي عن سلسلة من جرائم قتل ممنهجة تنتشر في مدينة نيويورك، فيلقى على عاتق طبيب علم النفس الإجرامي دكتور لاسزلوو الصحفي جون مور والشرطية هوارد مهمة حل اللغز والعثور على الجناة.

2- The Terror





مأخوذ أيضًا عن رواية للكاتب دان سيمونز مبنية على أحداث حقيقية وقعت عام 1947، ويحكي المسلسل عن طاقم بعثة بحرية ملكية من إنجلترا مكونة من سفينتي تيرور وإريبس يذهبان في رحلة استكشافية للقطب الشمالي وهناك يواجهان غرائب وأهوالا لا قبل لهما بها.

3- Devilman Crybaby





مسلسل أنيمي ياباني عرض على نتفليكس لأول مرة هذا العام، ويحكي عن عالم خيالي تجتاح فيه الشياطين العالم، و يجد أحد هؤلاء الشياطين نفسه محاصرًا بين روحه البشرية وقدراته الشيطانية.

4- The Crossing





يحكي المسلسل عن رحلة مجموعة من اللاجئين الأمريكيين من المستقبل بعد 250 عامًا إلى الحاضر بحثا عن المأوى، لكن واحدة من هؤلاء اللاجئين تكشف عن امتلاكها قدرات خارقة قد تؤثر على المحيطين بها وتجعلها مصدر تهديد لحياتهم.

5- Siren





عندما تصل إيلين، الفتاة الغامضة إلى بلدة بيستول كوف الساحلية، ينقلب كل شيء رأسًا على عقب، فالفتاة على وشك أن تثبت أن أسطورة الوحش الخيالي "سيرين" حقيقية، وبسببها سوف تندلع حرب لا يوقفها شيء.

6- The Walking Dead





عاد المسلسل الشهير بموسم تاسع جديد هذا العام لاستكمال معركة النجاة لمن تبقى من البشر ضد الزومبي أو الموتى الأحياء، فلمن يكتب النصر في هذه الجولة؟

7- The Haunting of Hill House





يحكي المسلسل عن عائلة اشترت منزلًا مهجورًا لتكتشف امتلاكه قدرات مظلمة وخارقة للطبيعة تؤدي إلى انتحار الوالدة وتفكك الأسرة، وبعد مرور أعوام يعود بقية الأبناء للمنزل لاكتشاف ماذا حدث للأم.

8- Channel Zero





يتناول المسلسل كل موسم منه حكاية مرعبة وليدة مخيلة الإنترنت، فقد سبق وقدم حلقة بعنوان "سليندر مان" الرجل الطويل الذي يسكن الغابات ويقتل الأطفال، تلك الأسطورة التي ابتدعها الإنترنت ورسخها بفضل برامج الفوتشوب.