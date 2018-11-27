مقتل 4 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة متداولة لحادث المروحية

لقي 4 جنود أتراك حتفهم جرّاء سقوط مروحية عسكرية، اليوم الإثنين، فوق أحد الأحياء بمدينة إسطنبول خلال طلعة تدريبية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية. ووفق ذات المصادر، فقد هرعت عربات الإسعاف، والمطافئ إلى مكان الحادث في حي "سنجاق تبه" بالمدينة التركية.

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