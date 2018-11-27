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مقتل 4 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول

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بوابة العين الإخبارية 0 0

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة متداولة لحادث المروحية

لقي 4 جنود أتراك حتفهم جرّاء سقوط مروحية عسكرية، اليوم الإثنين، فوق أحد الأحياء بمدينة إسطنبول خلال طلعة تدريبية.

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جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية.

ووفق ذات المصادر، فقد هرعت عربات الإسعاف، والمطافئ إلى مكان الحادث في حي "سنجاق تبه" بالمدينة التركية.

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