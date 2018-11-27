الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطاني ماثيو هيدجيز المدان بتهمة التجسس

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، إن البريطاني ماثيو هيدجز الذي أدين في قضية تجسس الأسبوع الماضي مشمل ضمن عفو رئاسي بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أنه "سوف يُسمَح له (هيدجز) بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية".

وعرضت السلطات في الإمارات مقطعا مصورا للمدان البريطاني يدلي خلاله باعترافات حول نشاطه، قائلا إنه "كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات".

وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الأربعاء الماضي قرارها بإدانة هيدجز بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المدان البريطاني.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: "إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها البلدان والمجتمع الدولي عموماً".

وأضاف أنه "في حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع على الرغم من كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".