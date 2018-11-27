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أفاد مراسلنا في ليبيا، بتجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة الليبية وعناصر من المعارضة التشادية في منطقة بلدة "تازربو" في الجنوب الشرقي للبلاد. © AFP هجمات مسلحين على بلدة جنوب شرق ليبيا مراسلنا: هجوم جديد على مدينة تازربو الليبية واشتباكات تدور غرب المدينة
وشن المسلحون هجوما على البلدة، قبل أيام، أدى إلى سقوط 9 قتلى في صفوف المدنيين، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن العناصر المهاجمة تنتمي لتنظيم "داعش".
وتركز الهجوم حينها، على مقر شرطة البلدة، كما احتجز المسلحون آمر المركز وبعضا من عناصر الشرطة.
وذكر شهود عيان أن العناصر التي نفذت الهجوم استخدمت المحتجزين "دروعا بشرية".
المصدر: RT
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