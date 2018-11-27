أردوغان يرحب بالعربية وتميم يرد بالتركية

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستخدما اللغة العربية في تغريدة على تويتر، رد عليها الشيخ تميم باللغة التركية معبرا عن سعادته باللقاء.
وكتب أردوغان قبل ترأس الزعيمين الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في مدينة إسطنبول، في تغريدة على تويتر: "أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول".
ورد عليها أمير قطر بالتركية قائلا: "أخي رئيس الجمهورية، تغمرني سعادة كبيرة بلقائكم".
وعقدت ثلاثة اجتماعات سابقة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين منذ تأسيسها، اجتماعان منها في الدوحة والثالث في ولاية طرابزون شمالي تركيا.
المصدر: الأناضول
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