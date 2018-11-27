تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لولي العهد السعودي (صور وفيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء الاثنين، إلى مصر.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان.

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كما يضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي. © المصري اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة © المصري اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة