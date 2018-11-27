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وطالب جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أمس الاثنين، المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول قضية مقتل خاشقجي، طالما أن المعتقلين بهذا الخصوص في يد السلطات السعودية، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".
© REUTERS / Murad Sezer
وكان جاويش أوغلو قد دعا، الخميس الماضي، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مشددا على أن إنهاء القضية في الوقت الراهن غير وارد.
كما أعلن المدعي العام التركي، أمس الاثنين، العثور على "المتعاون" الذي تخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال الادعاء، في بيان مقتضب: "تم التثبت من حدوث تواصل بين أحد أعضاء الفريق المتهم بقتل جمال خاشقجي، الذين نفذوا عملية القتل، مع مواطن سعودي يقيم في منطقة مدينة يالوفا بالقرب من إسطنبول، قبل يوم واحد من قتله".
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا توجه طلبا عاجلا إلى المدعي العام السعودي بشأن "مقتل خاشقجي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .