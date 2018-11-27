تركيا توجه طلبا عاجلا إلى المدعي العام السعودي بشأن "مقتل خاشقجي"

وطالب جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أمس الاثنين، المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول قضية مقتل خاشقجي، طالما أن المعتقلين بهذا الخصوص في يد السلطات السعودية، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

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وأكد أن "التحقيقات التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي​ متواصلة بكثافة"، كما لفت إلى أن بلاده "ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي"، مضيفا في هذا الشأن: "على المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول القضية، لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض".

وكان جاويش أوغلو قد دعا، الخميس الماضي، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مشددا على أن إنهاء القضية في الوقت الراهن غير وارد.

كما أعلن المدعي العام التركي، أمس الاثنين، العثور على "المتعاون" الذي تخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال الادعاء، في بيان مقتضب: "تم التثبت من حدوث تواصل بين أحد أعضاء الفريق المتهم بقتل جمال خاشقجي، الذين نفذوا عملية القتل، مع مواطن سعودي يقيم في منطقة مدينة يالوفا بالقرب من إسطنبول، قبل يوم واحد من قتله".