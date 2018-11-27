مكافأة أمريكية بـ5 ملايين دولار مقابل معلومات حول هجمات بومباي

أعلن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية "مكافآت من أجل العدالة" رصد ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول هجمات بومباي عام 2008.

وقال بيان للخارجية إنه يرصد المكافأة المالية لمن يدلي بـ"معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص في أية دولة، ارتكب أو تآمر في ارتكابه أو ساعد فيه، أو حرض على تنفيذ الهجوم".

وهذه ثالث مكافأة من نوعها ترصدها الولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الخارجية 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مؤسس "عسكر طيبة" حافظ سعيد، ومليوني دولار عن حافظ عبد الرحمن مكي، وهو قيادي بارز في الحركة.



وجاء الإعلان عن المكافأة عشية إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الذي خلف 166 قتيلا ومئات الجرحى عندما شن إرهابيون موجة من أعمال العنف في أنحاء العاصمة المالية للهند استمرت 3 أيام.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث الأحد باكستان على التحرك ضد المسؤولين عن هجمات بومباي عام 2008.

وقال في بيان: "ندعو جميع الدول وخصوصا باكستان للوفاء بالتزاماتها تجاه مجلس الأمن الدولي في تطبيق العقوبات بحق الإرهابيين المسؤولين عن هذا العمل الفظيع وبينهم عسكر طيبة والمرتبطين بها".