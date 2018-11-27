أوكرانيا تعتزم إعلان الأحكام العرفية عقب الهجوم الروسي على سفنها

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الإثنين، أنه سيقترح على البرلمان إعلان الأحكام العرفية في البلاد بعد أن هاجم الجيش الروسي 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجزها في البحر الأسود.

وقال بوروشينكو إن البرلمان قد يوافق اليوم على إعلان الأحكام العرفية التي ستقيد الحريات المدنية وتمنح مؤسسات الدولة سلطات واسعة.

وكانت البحرية الأوكرانية قد قالت، في وقت سابق الأحد، إن الجيش الروسي فتح النار على السفن بعد منعها من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، ولم يصدر أي رد فوري من موسكو على ذلك الاتهام.

وأشارت البحرية الأوكرانية إلى أن سفن حرس الحدود الروسي استخدمت قوارب الحدود من نوع "سوبول "و بي سي أر كا" و"دون"، في إجراءات عدوانية وعلنية ضد السفن.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني أن الرئيس بيترو بوروشينكو دعا إلى اجتماع لمجلسه العسكري لبحث الوضع.



وتقول روسيا إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية، لدى مسيرها عبر البحر الأسود قاصدة مضيق كيرتش.