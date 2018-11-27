"أودي" تستعرض سيارتها الكهربائية "e-tron" في معرض لوس أنجلوس

تستعد شركة "أودي audi" للكشف بشكل رسمي عن سيارتها الكهربائية الجديدة "e-tron"، وذلك في معرض لوس أنجلوس، المقرر إقامته في الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر- كانون الأول من العام الجاري.

وذكر موقع "motorionline"، أن شركة أودي ستكشف خلال معرض لوس أنجلوس عن العديد من الطرازات، وفي مقدمتها نموذج "e-tron".







ووفقا لآخر التسريبات، فإن السيارة "e-tron" مزودة بمحركين كهربائيين بعزم 600 حصان، فضلا عن تمتعها بأحدث الأنظمة الإلكترونية، مثل نظام "استعادة الطاقة"، الذي سيعيد شحن البطارية أثناء الحركة.





وتكشف أودي خلال المعرض عن نماذج معدلة لعدد من سياراتها، فتأتي السيارة أودي A6 بتصميم خارجي أنيق، وتصميم داخلي مستقبلي، مع لوحة أجهزة رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام المعلومات وترفيه مع شاشة 8.8 بوصة، وشاشة لمس ثالثة قياس 8.6 بوصة.

أما أودي A7 فتأتي مع محرك V6 توربو سعة 3.0 لتر، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 5.2 ثانية.

فيما تتميز السيارة أودي A8 الجديدة بأنظمة مساعدة القيادة الجديدة والمتقدمة، فضلا عن خيارات الرفاهية والأناقة، ومزودة بمحرك توربو V6 سعة 3.0 ليتر، مع تسارع أبطأ قليلا (0-100 كم/س في 5.6 ثانية).