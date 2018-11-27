قافلة مساعدات من الهلال الإماراتي لألف أسرة في الضالع

استهدف الهلال الأحمر الإماراتي الأسر في بعض مناطق الضالع.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" -"سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية لألف أسرة في مديرية جحاف في محافظة الضالع وذلك ضمن خطة الهيئة لشهر نوفمبر الجاري بإغاثة 5000 ألف أسرة في عدد من مديريات ومناطق الضالع.

وطبقاً للوكالة تستهدف قافلة المساعدات الإماراتية - التي تتضمن ألف سلة غذائية متكاملة - الأسر الفقيرة والمتعففة من أهالي مديرية جحاف والتي تعتبر إحدى المديريات الفقيرة وشحيحة الموارد ومعظم سكانها يعانون صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية نتيجة غلاء الأسعار وتدهور الوضع الإقتصادي في البلاد .

وقال نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع منسق الهلال الإماراتي في المحافظة إن السلال الغذائية التي شملت ألف أسرة في جحاف تأتي ضمن سلسلة الدعم الإماراتي المقدم للضالع خلال شهر نوفمبر واستمرارا للمشاريع والأعمال الخدمية والتنموية التي تقدمها هيئة الهلال الاحمر الإماراتي للمحافظة بشكل عام.. مثمنا دور الإمارات الريادي في العمل الإنساني الذي لا ينضب وهو ما ساهم بشكل كبير في معالجة العديد من الإشكاليات .

من جانبه ثمن الشيخ عبدالله حسن القادري شيخ جحاف - نيابة عن مشايخها وأعيانها- هذه اللفتة الانسانية من دولة الإمارات لإغاثة ألف أسرة في المديرية .. مضيفا أن معاناة الآلاف تستدعي المزيد من الدعم.. مؤكدا ثقته باستمرار أيادي العطاء في تلبية الاحتياجات لمساعدة المحتاجين وتقديم العون والمساعدة وذلك ليس بجديد على أولاد زايد الخير والإنسانية.

من ناحيتهم عبر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود ودور الإمارات ودعمها المستمر لمحافظة الضالع عامة ولمديرية جحاف خاصة .