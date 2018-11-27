بعد موافقة #الوزراء.. قرار مرتقب ينهي ملف “المعلمات البديلات”

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر، إن ملف تثبيت المعلمات البديلات المشمولات بقرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت 3600 بديلة من الجامعيات وما دون المستوى الجامعي اكتمل وصوله من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ويخضع للمراجعة والتدقيق في إدارة شؤون الموظفين بوزارة التعليم، وفقا لـ”عكاظ”.

يشار إلى أن الأمر الملكي الإلحاقي الذي صدر في 29/5/1435 هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات؛ حيث تم تثبيت دفعتين يحملن مؤهلات جامعية، ودفعة دون المستوى الجامعي، بلغ عددهن 21700 بديلة.

وبقيت دفعة واحدة، ثم توقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تثبيت الدفعة المتبقية.