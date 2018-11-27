حساب_المواطن: الدعم يغطي “فرق التكلفة” في أسعار #الوقود و #الكهرباء

الخليج - واس

كشف التصريح الأخير للمتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن الدعم للمستفيدين يغطي فرق التكلفة في أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وبمثال أوضح لما ذكره متحدث حساب المواطن فإن هذا يعني أن البرنامج يجعل المواطن لا يشعر بأي آثار سلبية أو مساس بمخصصاته المالية والتزاماته؛ لأن فارق رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء يتم تغطيته عبر مبلغ الدعم الذي يتم إيداعه في حساب المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهو الهدف الأهم للبرنامج.

وكان القحطاني قد شدد في تصريح له على أن هدف حساب المواطن هو خدمة الأسر والأفراد المستحقين لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وكان برنامج “حساب المواطن” أودع يوم 11 من الشهر الجاري، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءًا من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 مليون مستفيد رئيسي، 8.4 مليون تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب المواطن، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.