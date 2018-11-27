شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع و بنك دبي الإسلامي والان مع التفاصيل

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، الإثنين، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص في المساهمة في المسؤولية المجتمعية عبر توفير الدعم المادي لصندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة.

تأتي الخطوة تماشياً مع أهداف عام زايد وعام الخير وانطلاقاً من مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الاجتماعي وتوفير خدمات متميزة لأفراد المجتمع.

وقّع المذكرة أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبدالرزاق العبد الله، رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.

ويعمل الطرفان من خلال المذكرة على توفير مبادرات وبرامج تستهدف الفئات الأكثر عرضة للضرر بما يسهم في تعزيز حمايتهم ودمجهم في المجتمع، كما سيعملان على توفير برامج لتمكين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم لعيش حياة كريمة ومستقلة.

وتتيح المذكرة لبنك دبي الإسلامي دعم مبادرات هيئة تنمية المجتمع الرامية لتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي في مجال التعليم والتأهيل والتمكين الاجتماعي بما يحقق المخرجات المرجوة للقطاع الاجتماعي والمحددة باستراتيجية دبي 2021.