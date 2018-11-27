شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط بعد إشارة المركزي الأوروبي إلى تباطؤ النمو والان مع التفاصيل

هبط اليورو مقابل الدولار، الإثنين، متخلياً عن المكاسب التي كان قد حققها في وقت سابق، وذلك بعدما أقر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بتباطؤ النمو في المنطقة.

كان اليورو قد ارتفع في وقت سابق بدعم من أنباء عن أن إيطاليا قد تخفض عجز الميزانية المستهدف لاسترضاء الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 1904 بتوقيت جرينتش، كان اليورو منخفضاً 0.10% إلى 1.1329 دولار.

حسب رويترز، سجل الإسترليني تغيراً طفيفاً مقابل العملة الأمريكية بعدما ارتفع بفعل اتفاق، الأحد، بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني 0.02% إلى 1.2814 دولار.

وأثار تباطؤ النمو العالمي توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.

وارتفع الدولار 0.55% مقابل العملة اليابانية إلى 113.56 ين مقارنة مع 112.94 ين في إغلاق التعاملات بالولايات المتحدة أمس.