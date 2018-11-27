شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك وسط شكوك حول مسار السياسة النقدية الأمريكية والان مع التفاصيل

تماسك الذهب، الإثنين، بدعم من الغموض الذي يكتنف مستقبل وتيرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ونتائج قمة مجموعة العشرين التي تعقد نهاية الأسبوع الجاري، والتي سيركز قادة العالم خلالها على التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1222.42 دولارا للأوقية (الأونصة)، ولم تسجل عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيراً يذكر عند 1222.40 دولار للأوقية.

حسب رويترز، من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الخلاف التجاري بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الجمعة.

وقال والتر بيهاوتش الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الاستثمار ديلون جيدج "إذا لم يتمكن ترامب وشي من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع قمة العشرين، أعتقد أننا سنرى توقفا عن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.25 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8% مسجلاً 845.50 دولار.

وقفز البلاديوم 2.2% إلى 1143.49 دولار للأوقية، كانت الأسعار انخفضت نحو 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس/آب.