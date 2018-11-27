روسيا تحقق في اختلاسات كبيرة وفساد بقطاع الفضاء

أعلن أليكسي كودرين رئيس المحكمة المالية في حديث تلفزيوني، الأحد، وجود مخالفات مالية واسعة النطاق واختلاسات ضخمة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" التي تعاني منذ سنوات من جملة إخفاقات ونكسات.

وقال كودرين: "لدينا مشكلات كبيرة مع روسكوسموس، هناك إنفاق غير معقول، وانتهاكات من كلّ نوع للقواعد المالية".

وأضاف "إجراءات التزوّد بالمواد سيئة، والأسعار المدفوعة مرتفعة جدا، ومشروعات كثيرة لم تصل إلى خواتيمها، ومبالغ ضخمة مفقودة، أي مسروقة.. التحقيقات جارية".

وعانى قطاع الفضاء في السنوات الماضية إخفاقات عدة من انفجار صواريخ أو تعطّلها أو فقدان مسبارات وأقمار صناعية.

وكان آخر هذه الإخفاقات تعطّل صاروخ من طراز "سويوز" كان يحمل رائدين إلى محطة الفضاء الدولية، فاضطرا لإلغاء الرحلة والهبوط على الأرض.