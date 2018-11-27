دراسة: تلوث الهواء يسبب سرطان الثدي

حذرت دراسة اسكتلندية من أن التعرض لتلوث الهواء المرتبط بالمرور يزيد من حجم الإصابة بسرطان الثدي. وقال باحثون بجامعة ستيرلنج إن النساء اللاتي يعملن بالقرب من الطرق المزدحمة معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بسرطان الثدي. وفحص الباحثون حالات ١٢ سيدة أصبن بسرطان الثدي خلال الفترة من ٣٠ شهرا إلى ٢٠ عاما خلال عملهن كحارسات حدود عند أكثر المعابر الحدودية التجارية ازدحامًا في أمريكا الشمالية. وأظهرت الدراسة أن العلاقة سببية بين سرطان الثدي والتعرض الشديد جدًا لتلوث الهواء المرتبط بالمرور والذي يحتوي على مواد مسرطنة للثدي. ووصف الباحثون السرطان الناجم عن دخان العادم بأنه "مرض مهني جديد". وقالوا إن مراجعة الأبحاث السابقة حول جينات "بي آر سي إيه١" وبي آر سي إيه٢" التي تحاول إيقاف نمو الأورام، تبين أنه يمكن تعرضها لخلل من خلال التعرض للديوكسينات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات - وكلاهما موجود في أبخرة العادم.

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